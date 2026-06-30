Denizli’de silahlı kavga! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aktepe Mahallesi Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı yakınlarına araçlarıyla gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kavgada silahla vurulan Bilal Ertene'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, kavgaya karıştığını tespit ettiği 3 şüpheliyi otomobille kaçmaya çalışırken yakaladı.