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Giriş Tarihi: 7.1.2025 21:54 Son Güncelleme: 7.1.2025 22:43

Denizli'de traktör kazası: Dede öldü, torunu kurtuldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde römorkundaki odunları boşaltmak isterken devrilen traktörün altında kalan Bekir Bilgiç (62) hayatını kaybederken, yanındaki torunu Bekir Sadık Akçay (13) ise araçtan atlayarak yara almadan kurtuldu

DHA
Denizli’de traktör kazası: Dede öldü, torunu kurtuldu

Kaza, saat 16.00 sıralarında Akköy Mahallesi Kanal Yolu mevkisinde meydana geldi. Bekir Bilgiç, kullandığı traktörle tarlasına gitti. Bilgiç, tarlaya traktöre bağlı olan römorktaki odunları boşaltmak istedi. Bu sırada eğimli arazide traktör devrildi.

Bilgiç, traktörün altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilgiç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Bilgiç'in cenazesi itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılarak, otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Öte yandan Bilgiç'in torunu Bekir Sadık Akçay'ın ise traktör devrilirken, araçtan atlayarak yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Denizli'de traktör kazası: Dede öldü, torunu kurtuldu
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