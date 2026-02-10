Denizli’de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Kaza, Denizli'nin Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halinde olan üç araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan kurtarılan bir yaralı sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.