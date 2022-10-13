Denizli’de üzerine buzdolabı devrilen mühendis hayatını kaybetti

Tüm şehri üzüntüye boğan olay Gerzele Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan elektrik mühendisi Ahmet Ersoy'dan (44) uzun süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
BUZDOLABINI ALTINDA BULUNDU
Ersoy'un kapı zilini çalan ekipler kapı açılmayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler içeride korkunç manzarayla karşılaştı. Genç adamın devrilen buzdolabının altında kaldığı ve hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Genç adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken Ersoy'un ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.