Denizli’de yaya geçidinde canından oldu: Genç sağlıkçının 1 ay sonra düğünü varmış!

Acı kaza, dün akşam saat 17.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan 26 yaşındaki Simge Bayram, direksiyon dersi almak için sürücü kursuna ulaşmaya çalıştığı sırada Lütfi Ege Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Yaya geçidinden geçmekte olan genç sağlıkçıya S.T. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Simge Bayram ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Simge Bayram, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Simge Bayram, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bayram'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
1 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI
Bayram'ın ölümüne nede olan S.T. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden fizyoterapist Simge Bayram'ın 1 ay sonra yapılacak düğünle inşaat mühendisi O.Ç. ile hayatını birleştirmeye hazırlandığı öğrenildi. Genç sağlıkçının cenazesinin İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.