Denizli’de yaya geçidinde canından oldu: Genç sağlıkçının 1 ay sonra düğünü varmış!

Acı kaza, dün akşam saat 17.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan 26 yaşındaki Simge Bayram, direksiyon dersi almak için sürücü kursuna ulaşmaya çalıştığı sırada Lütfi Ege Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Yaya geçidinden geçmekte olan genç sağlıkçıya S.T. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Simge Bayram ağır yaralandı.