Denizli’de yürek yakan veda: Anne ve bebeği yan yana toprağa verildi!

Denizli'de özel bir hastanede sezaryen doğum sonrası yaşanan ihmal iddiaları sonrasında hayatını kaybeden Gamze Doğan ve yenidoğan bebeği Güney, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen anne ve bebeğinin cansız bedenleri, gözyaşları arasında toprağa verildi. Pamukkale ilçesine bağlı Develi Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine acılı aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İlk olarak evinin önüne götürülerek helallik alınan anne ve bebeğin cenazesinde duygusal anlar yaşandı. Helallik alındığı sırada acılı baba Mehmet Doğan, ilk çocuğu olan oğlu Kuzey'i kucağından bir an olsun bırakmadı.