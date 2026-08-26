Denizli’de yürek yakan veda: Anne ve bebeği yan yana toprağa verildi!

Denizli'de özel bir hastanede sezaryen doğum sonrası yaşanan ihmal iddiaları sonrasında hayatını kaybeden Gamze Doğan ve yenidoğan bebeği Güney, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen anne ve bebeğinin cansız bedenleri, gözyaşları arasında toprağa verildi. Pamukkale ilçesine bağlı Develi Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine acılı aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İlk olarak evinin önüne götürülerek helallik alınan anne ve bebeğin cenazesinde duygusal anlar yaşandı. Helallik alındığı sırada acılı baba Mehmet Doğan, ilk çocuğu olan oğlu Kuzey'i kucağından bir an olsun bırakmadı.
BİR BABANIN TAŞIYACAĞI EN AĞIR YÜKÜ TAŞIDI
Yoğun katılım ve kalabalık nedeniyle Develi Mahallesi Futbol Sahası'nda kılınan cenaze namazının ardından Gamze Doğan ve bebeğinin cenazeleri mahalle mezarlığına götürüldü. Anne ve bebeği dualar ve gözyaşları eşliğinde yan yana toprağa verildi. Mezarlığa cenazelerin getirilişi sırasında Mehmet Doğan, Güney adını vermeye hazırlandığı evladını tabutunu kucağına alarak kabrin başına getirdi. Cenaze töreninde en yürek burkan detay ise hayatını kaybeden bebek için farklı hayallerle alınan doğum kundağının, minik bebeğin mezar taşına sarılması oldu.