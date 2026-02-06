Denizli’deki cinayette sır perdesi aralandı: Mobilya ustası arabasında ölü bulunmuştu!

Akılalmaz olay, dün sabah saatlerinde Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 05.00 sıralarında boş arazide park halindeki bir kamyonetin içinde kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette bulunan Mehmet Ali Zengin'in (32) vücudunun çeşitli yerlerinden 3 bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiği belirlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde ve çevresinde detaylı inceleme yapılarak, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.