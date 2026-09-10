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Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:07

Denizli'deki kafe dehşetinde karar verildi: 3 kişi hayatını kaybetmişti!

Denizli'de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kafedeki silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Kavganın sebebinin alacak-verecek meselesi olduğu belirlenirken o şüpheliler hakkında karar verildi.

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İHA Yaşam
Denizli’deki kafe dehşetinde karar verildi: 3 kişi hayatını kaybetmişti!
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir kafede alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan ve Ercan Kazan, Mahsun Kazan, ve Suphi Bozat'ın öldüğü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından emniyet güçlerince gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

"TARTIŞMA KÜFÜRLEŞMEYE DÖNÜŞÜNCE SİLAHLAR ÇEKİLDİ"

Şüpheli şahısların emniyette verdikleri ilk ifadelerinde olay anını anlattıkları öğrenildi. Şüpheliler ifadelerinde, taraflar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle önce bir tartışma yaşandığını, daha sonra bir araya gelen iki grubun karşılıklı küfürleşmesi üzerine gerginliğin tırmandığını ve silahların ateşlendiğini beyan etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K., R.B. ve D.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Ö.M., M.B. ve R.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#DENİZLİ

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Denizli'deki kafe dehşetinde karar verildi: 3 kişi hayatını kaybetmişti!
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