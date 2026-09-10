Denizli’deki kafe dehşetinde karar verildi: 3 kişi hayatını kaybetmişti!

"TARTIŞMA KÜFÜRLEŞMEYE DÖNÜŞÜNCE SİLAHLAR ÇEKİLDİ"

Şüpheli şahısların emniyette verdikleri ilk ifadelerinde olay anını anlattıkları öğrenildi. Şüpheliler ifadelerinde, taraflar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle önce bir tartışma yaşandığını, daha sonra bir araya gelen iki grubun karşılıklı küfürleşmesi üzerine gerginliğin tırmandığını ve silahların ateşlendiğini beyan etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K., R.B. ve D.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Ö.M., M.B. ve R.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör