Haberler Yaşam Haberleri Denizli'deki kan donduran olayda flaş gelişme: 2 kişiyi kaçırıp darbetmişlerdi! Dikkat çeken 3 milyon detayı...
Giriş Tarihi: 29.08.2026 15:47

Denizli'deki kan donduran olayda flaş gelişme: 2 kişiyi kaçırıp darbetmişlerdi! Dikkat çeken 3 milyon detayı...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 kişiyi farklı zamanlarda silah zoruyla kaçırıp, darbettikten sonra para ve değerli eşyalarını gasbettikleri ve haraç aldıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin kaçırdıkları kişilerin çıplak fotoğraflarını çektikleri ve toplam 3 milyon lira aldıkları tespit edildi. İşte akılalmaz olayın detayları...

DHA Yaşam
Denizli’deki kan donduran olayda flaş gelişme: 2 kişiyi kaçırıp darbetmişlerdi! Dikkat çeken 3 milyon detayı...
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Merkezefendi ilçesinde 2 kişinin kar maskeli kişiler tarafından kaçırılıp darbedildikten sonra para ve değerli eşyalarının gasbedildikleri yönündeki şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmada, 2 kişinin farklı zamanlarda 7 kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, mağdurları götürdükleri dere yatağında çıplak şekilde fotoğraflarını çektikleri, darbettikleri, para ve haraç aldıkları tespit edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kaçırdıkları 2 kişiden toplam 3 milyon lira aldıkları ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, kaçırmayı planladıkları kişilerin evlerinin çevresinde kar maskeleriyle önceden keşif yaptıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen C.K. (39), R.T.K. (25), V.A. (33), Y.T. (22), K.E.O. (29), E.S. (22) ve M.A. (51), çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#DENİZLİ

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Denizli'deki kan donduran olayda flaş gelişme: 2 kişiyi kaçırıp darbetmişlerdi! Dikkat çeken 3 milyon detayı...
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