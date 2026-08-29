Denizli’deki kan donduran olayda flaş gelişme: 2 kişiyi kaçırıp darbetmişlerdi! Dikkat çeken 3 milyon detayı...

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kaçırdıkları 2 kişiden toplam 3 milyon lira aldıkları ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, kaçırmayı planladıkları kişilerin evlerinin çevresinde kar maskeleriyle önceden keşif yaptıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen C.K. (39), R.T.K. (25), V.A. (33), Y.T. (22), K.E.O. (29), E.S. (22) ve M.A. (51), çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör