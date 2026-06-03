Denizli’deki kazada hayatını kaybeden 2 kişi Alanya’da toprağa verildi

Denizli-Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi mevkiinde 31 Mayıs günü meydana gelen feci kazada, Mustafa Fevzi Merdun (50) yönetimindeki yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra alev almıştı. İçerisinde büyük can pazarının yaşandığı feci kazada 1'i bebek 8 kişi feci şekilde can verirken, 33 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden Alanyalı Hayriye Arıkan (52) ve Merve Erik'in (26) cenazeleri, Denizli Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketleri Alanya'ya getirildi.

HAYRİYE ARIKAN GÖZ YAŞLARI EŞLİĞİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Aynı kazada hayatını kaybeden 52 yaşındaki Hayriye Arıkan'ın cenazesi ise ilk olarak Kütürüp Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı. Helallik alınmasının ardından Mahmutlar Mahallesi Cücenler Mezarlığı'na götürülen Arıkan, saat 11.00'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öte yandan kazada yaralanan ve hastanede tedavisi süren eşi Mehmet Arıkan'ın ise sağlık durumunun takibine devam edildiği öğrenildi.

MERVE ERİK UZUNÖZ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Feci kazada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Merve Erik için Uzunöz Mahallesi Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede genç kadının yakınları gözyaşlarına boğulurken, ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Merve Erik gözyaşları ve dualarla defnedildi. Yaşamını yitiren genç kadının, kazadan yaralı olarak kurtulan eşi Sami Erik ile henüz 2 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.