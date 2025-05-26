Denizli’deki kesik kulak olayının ardındaki sır perdesi aralandı

Olay, Baklan ilçesine bağlı kırsal Dağal Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan 56 yaşındaki Halit Tire, yalnız yaşadığı evinin bahçesinde komşusu tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Tire'nin hayatını kaybettiğini, iki kulağının ve yüzünün bir kısmının kesik olduğunu belirledi. Vücudunda herhangi bir kesici, delici alet izi veya ateşli silah yaralanmasına rastlanılmayan çiftçinin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞ

Cinayete kurban gitmiş olabileceği düşünülen Tire'nin ölümünün ardındaki sır perdesi kısa sürede aralandı. Evde ve bahçede yapılan aramalarda Tire'nin kulakları bulunamazken, olay yerinde herhangi bir kan izine de ulaşılamadı. Evin çevresi ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüpheli herhangi bir duruma rastlayamadı. Adli tıpta hazırlanan otopsi raporunda Halit Tire'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

FARE DETAYI

Evinin bahçesindeyken kalp krizi geçiren yaşlı çiftçinin yere düştüğü, kulakları ve yüzünün bir bölümünü ise farelerin yediği tespit edildi. 3'ü kız 4 çocuğu bulunan ve eşinden ayrı olarak yaşayan Tire'nin cenazesi, Baklan'a bağlı Dağal Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.