Denizli’deki otobüs faciasından kötü haber: Hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a çıktı!

Kaza, 31 Mayıs tarihinde Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmir'den Alanya'ya sefer yapan yolcu otobüsü, Tırkaz Mahallesi yakınlarına geldiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken olay yerine çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Üzücü olayda 1'i bebek, 8 kişi hayatının kaybederken 33 kişi de yaralanmış, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.