Denizli’deki otobüs kazasında hayatını kaybetmişlerdi...Baba ve 9 aylık oğlu aynı mezarda yan yana toprağa verildi

ACILI ANNENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Kazada yaralı olarak kurtulan anne Şen, cenaze namazı öncesinde eşi ve oğlunun tabutlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı annenin feryatları cenazeye katılanların yüreğini dağladı. Cenazede Civan Şen'in anne ve babası, kardeşleri ile yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Tabutların başında edilen dualar sırasında aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.