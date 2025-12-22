Deprem bebek yeni yuvasında

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 5 günlükken anneannesinin kucağında enkazdan çıkarılan "deprem bebek" için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca afet konutu inşa edildi. Şubatta 3 yaşına girecek kız çocuğu, anneannesiyle deprem bölgesinin "en küçük hak sahibi" olarak yeni evinde yaşamını sürdürüyor.

EN KÜÇÜK HAK SAHİBİ

Bakanlık yetkililerinin kimlik ve adres bilgilerini paylaşmadığı Kahramanmaraşlı bebek, henüz 5 günlükken ailesiyle depreme yakalandı. Ailenin çocukları yeni doğduğu için anneannesi de bebeğe bakmak için aynı evde bulunuyordu. Binanın yıkılması sonucu bebeğin babası, annesi ve 4 yaşındaki ağabeyi enkaz altında can verirken, anneanne ile bebek ise yapılan çalışma ile kurtarıldı. Anneanne, kucağında koruduğu torunuyla enkazdan sağ çıkarıldı. Bakanlık depremin ardından bebeği, hayatını kaybeden anne ve babasının yerine hak sahibi olarak belirledi. Henüz 1 yaşına bile gelmeden hak sahibi olan ve deprem bölgesinin "en küçük hak sahipleri" arasında yer alan kız çocuğunun evi, 11 Mart'ta teslim edildi. Süreci, birinci dereceden hiç yakını kalmadığı için küçük kızın vasisi olan anneannesi tamamladı. Şubatta 3 yaşına girecek ve 18 yaşına geldiğinde konutunun tapusunu üzerine alacak "deprem bebek" enkazdan beraber kurtulduğu anneannesiyle devletin inşa ettiği sağlam ve güvenli evinde yeni bir hayata başladı.