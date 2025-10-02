Haberler Yaşam Haberleri Deprem bildirimi nasıl açılır? iOS ve Android Deprem uyarı sistemi açma adımları
Giriş Tarihi: 2.10.2025 15:48

Deprem bildirimi nasıl açılır? iOS ve Android Deprem uyarı sistemi açma adımları

İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde hissedilen Marmara Denizi'ndeki sarsıntının ardından deprem uyarısı nasıl açılır sorusuna yanıt aranıyor. Deprem uyarı sistemi iOS ve Android cihazlarda farklı adımlarla aktif edilebiliyor. Telefonunuza gelecek deprem bildirimi ile sarsıntıdan kısa süre önce insanların bilgilendirilmesi amaçlanıyor. İşte adım adım deprem uyarısı açma yolları…

Deprem bildirimi nasıl açılır? iOS ve Android Deprem uyarı sistemi açma adımları

Deprem bildirimi nasıl açılır, nereden geliyor gibi sorular sarsıntı sonrası araştırma konuları arasına girmiş durumda. İstanbul'da yaşanan panik öncesinde bazı kullanıcılar İOS ve Android üzerinden bildirim aldıklarını iletiyor. İşte, deprem uyarı sistemi hakkında merak edilenler:

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Android Deprem Uyarı Sistemi, kullanıcılar depremin merkezine uzaklığına göre gönderiliyor. Bu sistemin çalışması için kullanıcıların "Deprem uyarıları" özelliğini seçerek hassas konumlama özelliğini aktif etmesi gerekiyor.

Android Deprem Uyarısı Açma Adımları

Ayarlar menüsüne girin.

Güvenlik ve Acil Durum bölümünü seçin.

Deprem Uyarı Sistemi ya da Acil Durum Uyarıları kısmına dokunun.

Deprem bildirimi gönder seçeneğini aktif hale getirin.

iOS (iPhone) Deprem Uyarısı Açma Adımları

Telefonunuzda Ayarlar bölümüne girin.

Bildirimler seçeneğine dokunun.

Sayfanın en altında yer alan Acil Durum Uyarıları kısmına inin.

Deprem bildirimi veya acil durum uyarıları seçeneğini aktif edin.

Deprem bildirimi ile yakınlarda tahmini beklenen şiddetteki depreme karşı uyarılıyor ve kullanıcıların tedbir alması hatırlatılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem bildirimi nasıl açılır? iOS ve Android Deprem uyarı sistemi açma adımları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz