Deprem bildirimi nasıl açılır? iOS ve Android Deprem uyarı sistemi açma adımları

Deprem bildirimi nasıl açılır, nereden geliyor gibi sorular sarsıntı sonrası araştırma konuları arasına girmiş durumda. İstanbul'da yaşanan panik öncesinde bazı kullanıcılar İOS ve Android üzerinden bildirim aldıklarını iletiyor. İşte, deprem uyarı sistemi hakkında merak edilenler:
Android Deprem Uyarı Sistemi, kullanıcılar depremin merkezine uzaklığına göre gönderiliyor. Bu sistemin çalışması için kullanıcıların "Deprem uyarıları" özelliğini seçerek hassas konumlama özelliğini aktif etmesi gerekiyor.
iOS (iPhone) Deprem Uyarısı Açma Adımları
Telefonunuzda Ayarlar bölümüne girin.
Bildirimler seçeneğine dokunun.
Sayfanın en altında yer alan Acil Durum Uyarıları kısmına inin.
Deprem bildirimi veya acil durum uyarıları seçeneğini aktif edin.
Deprem bildirimi ile yakınlarda tahmini beklenen şiddetteki depreme karşı uyarılıyor ve kullanıcıların tedbir alması hatırlatılıyor.