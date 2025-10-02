Deprem bildirimi nasıl açılır? iOS ve Android Deprem uyarı sistemi açma adımları

Deprem bildirimi nasıl açılır, nereden geliyor gibi sorular sarsıntı sonrası araştırma konuları arasına girmiş durumda. İstanbul'da yaşanan panik öncesinde bazı kullanıcılar İOS ve Android üzerinden bildirim aldıklarını iletiyor. İşte, deprem uyarı sistemi hakkında merak edilenler: