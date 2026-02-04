Deprem bölgesinde büyük buluşma! Asrın birlikteliği başlıyor

AK Parti, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan ihya ve inşa çalışmalarını yerinde değerlendirmek ve devlet-millet dayanışmasının sahadaki güçlü yansımalarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla Asrın Birlikteliği Programları kapsamında deprem bölgesinde kapsamlı saha çalışmalarına başlıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün koordinasyonunda, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yürütülecek programlara; AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, Bakanlar, Milletvekilleri ve yerel teşkilat mensupları katılacak. Programlar çerçevesinde depremden etkilenen illerde bir dizi ziyaret ve temas gerçekleştirilecek.

DEPREM ZEDELERE BİREBİR TEMAS

Saha çalışmaları kapsamında, konutları teslim edilen ya da planlama ve teslim süreci devam eden depremzede vatandaşlar evlerinde ziyaret edilecek. Ayrıca depremde iş yerleri yıkılan ve yeniden inşa edilerek teslim edilen ya da teslim aşamasında olan iş yerlerinin sahipleriyle bir araya gelinecek. Ziyaretlerde vatandaşların talep, görüş ve beklentileri doğrudan dinlenerek kayıt altına alınacak.

EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT MERCEK ALTINDA

Yeniden inşa edilerek hizmete açılan iş yerlerine yapılacak ziyaretlerle birlikte, bölgedeki ekonomik hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalar da yerinde incelenecek. Böylece sadece fiziki yatırımlar değil, ticari ve sosyal hayatın yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik süreç de sahadan takip edilecek.

DEPREM ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILACAK

Asrın Birlikteliği Programları kapsamında, depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerinin bulunduğu deprem şehitlikleri de ziyaret edilecek. Aziz şehitler dualarla yâd edilirken, milletin ortak acısının hiçbir zaman unutulmayacağı vurgulanacak. Gerçekleştirilecek saha ziyaretlerinin ardından, edinilen izlenimler ve vatandaşlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda ulusal ve yerel basının katılımıyla basın toplantıları düzenlenecek. Toplantılarda yürütülen çalışmaların genel değerlendirmesi yapılacak, tespit edilen ihtiyaçlar ve beklentiler kamuoyuyla paylaşılacak.