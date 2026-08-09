Deprem bölgesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor: Bakanlıktan afet konutları paylaşımı!

Nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü açısından Bulgaristan ve İzlanda kadar alan inşa edildiği aktarılan açıklamada, deprem bölgesinde 2 yılda 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün tamamlanıp teslim edildiği anımsatıldı.

Şanlıurfa'da ise 10 bin 914 konut, 2 bin 495 köy evi, 20 iş yeri olmak üzere toplam 13 bin 429 bağımsız bölümün teslim edildiği kaydedildi.