Deprem bölgesinde kültürel miras için büyük ihya seferberliği!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Deprem Bölgesinde İhya Edilen Eserlerin Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Ersoy, bir şehri yeniden inşa etmenin yalnızca binaları yapmak anlamına gelmediğini belirterek, şehirlerin hafızası, kimliği, kültürü ve tarihinin de ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi.

KÜLTÜREL MİRASA 12,2 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü aracılığıyla restorasyon ve proje uygulamaları için bugüne kadar 12 milyar 265 milyon lirayı aşan kaynak kullanıldığını belirten Ersoy, 11 ilde taşınmaza yönelik 79 işin tamamlandığını, 17 işin sürdüğünü, 4 işin ise ihale aşamasında olduğunu bildirdi. Vakıf kültür varlıklarında ise 209 eser tamamlanırken, 2026 sonuna kadar 58, 2027 yılında 110 eserin daha tamamlanması planlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA 5 TARİHİ CAMİ YENİDEN CEMAATLE BULUŞTU

Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören Acemli, Bektutiye, Hacı Veli Bey, Saraçhane ve Şekerli camilerinin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Beş tarihi cami yeniden cemaatin kullanımına sunulurken, Kahramanmaraş Kalesi'nin de restorasyonun ardından yeniden ziyarete açılması planlanıyor.

678 VAKIF ESERİ İNCELENDİ

Deprem bölgesindeki 678 vakıf kültür varlığı tek tek incelendi. Tespitlerde 31 eserin tamamen yıkıldığı veya göçtüğü, 144 eserin ağır, 104 eserin orta, 98 eserin ise hafif hasarlı olduğu belirlendi. Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmalar için 22 milyar liralık bütçe ayırdığı belirtilirken, vatandaşların mülkiyetindeki tescilli taşınmazlar için de 11 ilde toplam 1.608 proje ve uygulama sözleşmesi imzalandı. Bu kapsamda 2 milyar 140 milyon liralık destek sağlandı.

TARİHİ KENT DOKUSU YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Gaziantep Kalesi yeniden ayağa kaldırılırken, Gaziantep Arkeoloji Müzesi ve Zeytin Mozaik Park Koleji Müzesi'nde deprem hasarlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Adıyaman'da Cumhuriyet İlkokulu restore edilerek müze olarak kullanılması için çalışmalar başlatıldı.

Şanlıurfa'da Göbeklitepe Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve otopark tamamlanırken, Karahantepe'de üst örtü çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa Kalesi'nin ikinci etabının tamamlanmasının ardından ziyarete açılması planlanıyor. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi de yeniden hizmete girdi. Bakan Ersoy, restorasyon ve ihya çalışmalarının tamamlanmasıyla deprem bölgesindeki toplam yatırım miktarının 34 milyar liraya ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör