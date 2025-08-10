DEPREM ÇANTASI İÇİNDEKİLER: Afet ve acil durumlarda çantada olması gerekenler! Deprem çantası nasıl hazırlanır?

Balıkesir'de yaşanan son deprem, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, özellikle deprem bölgesinde yaşayan herkesin acil durumlarda ihtiyaç duyacağı malzemeleri içeren bir "deprem çantası" bulundurmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor. İşte, deprem çantanızda mutlaka bulunması gereken temel eşyalar...
BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI
Büyüklük:6.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-10
Saat:19:53:47 TSİ
Enlem:39.24611 N
Boylam:28.06972 E
Derinlik:11 km
TEMEL İHTİYAÇLAR
Su: Kişi başı en az 3 litrelik içme suyu (3 gün yetecek kadar)
Yiyecek: Bozulmayan, konserve, enerji barı, kuru meyve, bisküvi gibi gıdalar (3 gün yetecek kadar)
İlaçlar: Kişisel reçeteli ilaçlar, ağrı kesici, mide ilacı, yara bandı vb. basit ilk yardım malzemeleri
İlk yardım çantası
ACİL DURUM MALZEMELERİ
El feneri (tercihen pilli veya şarjlı)
Yedek pil veya powerbank
Düdük (enkaz altındaysanız sesinizi duyurmak için)
Çakı veya çok amaçlı alet
Radyo (tercihen pilli veya dinamolu, haberleri takip etmek için)
KİŞİSEL EŞYALAR
Battaniye veya termal battaniye (folyo battaniye)
Yedek giysi (iç çamaşırı, çorap, tişört vs.)
Yağmurluk veya poncho
Hijyen malzemeleri: Islak mendil, tuvalet kağıdı, sabun, diş fırçası/macunu, kadın hijyen ürünleri
BELGELER VE ÖNEMLİ BİLGİLER
Kimlik fotokopisi
Önemli telefon numaralarının yazılı olduğu bir not (elektronik cihazlara güvenmeyin)
Nakit para (küçük banknotlar halinde)
YAŞA VE DURUMA ÖZEL MALZEMELER
Bebek varsa: Bez, mama, biberon, ıslak mendil
Yaşlı varsa: Gerekli ilaçlar, baston, vb.
Evcil hayvan varsa: Mama, tasma, su kabı