DEPREM ÇANTASI İÇİNDEKİLER: Afet ve acil durumlarda çantada olması gerekenler! Deprem çantası nasıl hazırlanır?

Giriş Tarihi: 10.8.2025 20:41

Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar, olası afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla "deprem çantası" konusunu araştırmaya başladı. Özellikle artçı sarsıntılar ve dışarıda uzun süre kalma ihtimali göz önüne alındığında, doğru şekilde hazırlanmış bir deprem çantası hayati önem taşıyor. Deprem çantasının hazırlanmasının ardından düzenli olarak kontrol edilip güncellenmesi gerekiyor. Peki, bu çantada mutlaka hangi malzemeler bulunmalı?

Balıkesir'de yaşanan son deprem, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, özellikle deprem bölgesinde yaşayan herkesin acil durumlarda ihtiyaç duyacağı malzemeleri içeren bir "deprem çantası" bulundurmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor. İşte, deprem çantanızda mutlaka bulunması gereken temel eşyalar...

BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI

Büyüklük:6.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-10
Saat:19:53:47 TSİ
Enlem:39.24611 N
Boylam:28.06972 E
Derinlik:11 km

TEMEL İHTİYAÇLAR
Su: Kişi başı en az 3 litrelik içme suyu (3 gün yetecek kadar)

Yiyecek: Bozulmayan, konserve, enerji barı, kuru meyve, bisküvi gibi gıdalar (3 gün yetecek kadar)

İlaçlar: Kişisel reçeteli ilaçlar, ağrı kesici, mide ilacı, yara bandı vb. basit ilk yardım malzemeleri

İlk yardım çantası

ACİL DURUM MALZEMELERİ
El feneri (tercihen pilli veya şarjlı)

Yedek pil veya powerbank

Düdük (enkaz altındaysanız sesinizi duyurmak için)

Çakı veya çok amaçlı alet

Radyo (tercihen pilli veya dinamolu, haberleri takip etmek için)

KİŞİSEL EŞYALAR
Battaniye veya termal battaniye (folyo battaniye)

Yedek giysi (iç çamaşırı, çorap, tişört vs.)

Yağmurluk veya poncho

Hijyen malzemeleri: Islak mendil, tuvalet kağıdı, sabun, diş fırçası/macunu, kadın hijyen ürünleri

BELGELER VE ÖNEMLİ BİLGİLER
Kimlik fotokopisi

Önemli telefon numaralarının yazılı olduğu bir not (elektronik cihazlara güvenmeyin)

Nakit para (küçük banknotlar halinde)

YAŞA VE DURUMA ÖZEL MALZEMELER
Bebek varsa: Bez, mama, biberon, ıslak mendil

Yaşlı varsa: Gerekli ilaçlar, baston, vb.

Evcil hayvan varsa: Mama, tasma, su kabı

