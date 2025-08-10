DEPREM ÇANTASI İÇİNDEKİLER: Afet ve acil durumlarda çantada olması gerekenler! Deprem çantası nasıl hazırlanır?

Balıkesir'de yaşanan son deprem, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, özellikle deprem bölgesinde yaşayan herkesin acil durumlarda ihtiyaç duyacağı malzemeleri içeren bir "deprem çantası" bulundurmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor. İşte, deprem çantanızda mutlaka bulunması gereken temel eşyalar...