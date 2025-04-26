Deprem endişesi yaşayanlar parklarda ve karavanlarda kalmaya devam ediyor

İstanbul'da, 23 Nisan'da meydana gelen deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntıların ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar parklarda ve açık alanlarda kalmaya devam ediyor. Bazıları parklarda çadır kurup günlerini geçirirken bazı vatandaşlar da parkın hemen yanındaki arazilerde karavanlarda kalarak depremden uzak kalmaya çalışıyor.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar ise her gün artçı depremler yüzünden korkulu anlar yaşadıklarını 3 gündür parklarda ve çadırlarda kaldıklarını artçıların azalması ve okulların açılması ile birlikte mecburen evlerine döneceklerini söylediler.

Açık alanda kalmayı daha güvenli buldukları için Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde çadır kuran çok sayıda kişi, üçüncü günde geceyi parklarda geçirdi. Bazı vatandaşlar da araçlarında uyumayı tercih etti.

Artçı sarsıntıların devam etmesi halinde memlekete gitmeyi düşündüklerini dile getiren Murat Engin, en çok çocuklar için endişelendiğini kaydetti.

"DEPREM KORKUTUYOR GECELER SOĞUK OLUYOR"

Ailesiyle birlikte millet bahçesinde çadırda kalan Fikret Kurt ise birkaç gün daha dışarda kalmayı planladıklarını söyledi. Artçı sarsıntı nedeniyle eve geçmeyi askıya aldıklarını aktaran Murat Kurt, "Geceler soğuk oluyor. Sarsıntılar durursa eve geçmeyi düşünüyoruz ama 1-2 gün daha çadırda kalmayı uygun görüyoruz." diye konuştu.



Bahçelievler Kuleli Parkı'nda da bazı vatandaşlar geceyi kurdukları çadırda geçirdi. Çadırda kalan ailelerin çocukları ise parklardaki oyuncaklarda vakit geçirdi. Deprem endişesi nedeniyle evlerinde kalmaya korkan vatandaşların yeşil alanlarda ve parklarda bekleyişi sürüyor.