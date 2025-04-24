Deprem korkusu vatandaşı sokağa döktü

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular geceyi açık alanlarda ve parklara kurdukları çadırlarda geçirdi. İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki şehir parkları ve yeşil alanları deprem korkusu nedeniyle dolup taştı.

Millet Bahçesi ve diğer parklar, vatandaşların geceyi geçirmek için tercih ettiği alanlar oldu. Kimi vatandaşlar sabahın erken saatlerinde çadırda kalmaya devam ederken, kimileri de günün aydınlanmasıyla çadırını toplayıp evine gitti.

DEPREM SONRASI VATANDAŞ SOKAKLARA VE MARKETLERE AKIN ETTİ

Deprem sonrası vatandaşlar sokakları ve parkları doldururken ikinci bir büyük deprem olabilir endişesi ile gıda ihtiyaçlarını gidermek için marketlere akın ettiler.

OKULLAR TATİL EDİLİNCE YOLLAR BOŞ KALDI

Deprem sonrasında okulların tatil edilmesi ile birlikte servislerin ve araçların yola çıkmaması nedeniyle ana caddeler ve yollar boş kaldı. Bir çok vatandaş'ta okulların tatil edilmesi ile birlikte İstanbul'dan ayrılıp çevre illerdeki yakınlarına gittiler.