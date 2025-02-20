Deprem korkusuyla mağarada yaşıyor

Hatay'da depremde evi yıkılan Ali Bozoğlan (55), 2 yıldır mağarada yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli depremde Bozoğlan'ın Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki evi yerle bir oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Bozoğlan, deprem sonrası psikolojik olarak zor günler geçirdi. Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi sınırlarında bulunan bir mağara keşfeden Bozoğlan, deprem korkusunu yenmek ve insanlardan uzakta yaşamak için 2 yıl önce mağaraya yerleşti. Mağarayı evi gibi benimseyen Bozoğlan, ilçe merkezinden motosikletle bir süre gittikten sonra yaşadığı mağaraya tırmanarak ulaşıyor.

'HUZURU BURADA BULDUM'

Defne Kaymakamlığı tarafından kendisine konteyner verilmek istendiğini fakat kendisinin huzurlu ve mutlu olduğu için teklifleri geri çevirdiğini ifade eden Bozoğlan, "Bu mağarada huzuru buldum. Bu mağara binlerce yıldır var olup yıkılmadı. Mağarada günüm çok iyi geçiyor ve huzurluyum. Herkesten uzaktayım. Günüm bulaşık ve çamaşırları yıkıyorum. Temizlik yapıyorum. Yiyeceğim yemekleri hazırlıyorum. Mağarada güzel hatıralarım oluyor. Herkesten uzak ve doğayla iç içeyim. Mağarada pencere olmadığı için içerisi sıcak kalıyor. Elektrik sorunum var. İmkânım olursa güneş paneli kullanmak istiyorum. Güneş panelini çamaşır makinesi ile buzdolabını çalıştırmak için istiyorum" diye konuştu.