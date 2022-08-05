Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin veriler merak konusu olarak 5 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişilmek istenerek “deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.
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En son depremlerle ilgili detaylara erişmek isteyenler yoğun olarak "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
En son depremlere ilişkin verilere aşağıda yer alan linkler üzerinden erişebilirsiniz.