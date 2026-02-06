Deprem şehitleri için Kahramanmaraş’ta mevlit okutuldu: Allah bir daha böyle acıyı milletimize yaşatmasın

"BU GÜZEL ŞEHİRLERİMİZ ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL OLSUN"

Ümitsizliğe kapılmadan büyük bir seferberlikle deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Bakan Kurum şöyle devam etti: Asla yeise düşmedik. Hep birlikte devlet, millet omuz omuza bir mücadele ortaya koyduk. Ve hamdolsun bugün 455 bin hak sahibi vatandaşlarımızın tamamının kuralarını çektik. 455 bin evimizi teslim ettik. Bir taraftan hak sahibi vatandaşlarımız için bu mücadeleyi ortaya koyarken, bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimizi ayağa kaldırabilmek, 11 ilde istihdamı, üretimi daha da arttırabilmek, 6 Şubat'tan daha güzel şehirleri inşa edebilmek için de var gücümüzle gece gündüz tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. İstiyoruz ki deprem şehitlerimizin emaneti bu güzel şehirlerimiz eskisinden daha güzel olsun.