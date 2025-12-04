Haberler Yaşam Haberleri Deprem Son Dakika: 4 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 4.12.2025 00:01 Son Güncelleme: 4.12.2025 00:11

Deprem Son Dakika: 4 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar, 3 Aralık 2025 Çarşamba gecesi hissedilen sarsıntı nedeniyle panik yaşadı. Bölge genelinde birçok kişi, sasıntı hissettiğini bildirirken, sosyal medyada hızla yayılan bilgiler nedeniyle endişeler arttı. İstanbul deprem mi oldu? sorusuyla sosyal medya gündeminde. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan son dakika açıklaması geldi mi?

Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar, Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece saatlerinde kısa süreli bir sarsıntı ile uyanarak korku yaşadı. Sosyal medya paylaşımları üzerine, araştırmalar hız kazandı. Yaşanan bu sarsıntının ardından akıllara "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu gelirken, vatandaşlar resmi kaynaklardan gelecek bilgileri sabırsızlıkla bekliyor.

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul ve çevresinde hissedilen sarsıntı hakkında ilk bilgi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile paylaşıldı. Saat 23.36'da meydana geldiği belirtilen deprem 2.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Merkez üssü: Tuzla İstanbul.

İşte, detaylar:

Merkez Üssü: Tuzla - İstanbul

Büyüklük: 2.2

Derinlik: 8.5 km

Saat: 23.36

İşte son depremlere ulaşabileceğiniz o liste:

