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Giriş Tarihi: 7.2.2023 13:36

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına madenciler de katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için toplam 2 bin 103 madencinin deprem bölgesine intikal ettiğini bildirdi.

AA
Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına madenciler de katıldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve özel maden şirketlerinde çalışan madencilerin arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdiği kaydedildi. Paylaşımda, "TTK, TKİ ve özel maden şirketlerinden toplam 2103 madenci arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için AFAD koordinasyonunda bölgeye intikal etti, çalışmalara başladı. TTK'dan 500 ilave madenci daha gün içerisinde Kahramanmaraş'taki çalışmalara katılmak üzere yola çıkacak." ifadeleri kullanıldı.

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Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına madenciler de katıldı
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