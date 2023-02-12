Deprem uzmanlarından "hasarlı binalara girmeyin" uyarısı

Bölgede gözlemler yaptıklarını belirten Karabacak, "Burası yıllardır çalıştığımız bir bölge, 2009 yılından beri burada TÜBİTAK kapsamında yapılmış projelerim, çalışmalarım var. Fayların yerini ve tehlikeli olduğunu zaten o zamandan beri söylüyorduk, uyarıyorduk." dedi.

Fay kırılmasının gerçekleştiğini anımsatan Karabacak, "Şu anda gerçekleşen kırılmayı arazide tam anlamıyla gözlemledik. Bundan sonra yakın zamanda halkımızı tedirgin edecek aynı büyüklükte bir deprem olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim." diye konuştu.