Depremde 3,5 yaşındaki Miran’ı, sarılan babası kurtardı

"29 SAAT İKİ KOLUNUN ARASINDA KALDI"

Yengesi Dilek Tekeş ise Miran'ı hastanede gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu, tedavisinin halen devam ettiğini söyledi. Dilek Tekeş, "Ben Miran'ın yengesiyim. Miran Malatya'dan deprem enkazından buraya geldi. Şu an durumu iyi, doktorlarıyla görüştüm bütün müdahaleler yapıldı. Kendim de bizzat Miran'ı gördüm. Ellerine dokundum. Çok iyi, Allah annesine bağışlasın inşallah. Şu anlık kız kardeşi hafif yaralarla atlattı. Annesinin belinde birkaç kırık var. Babası gece 2.30'da şehit oldu. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi. Turgut Tekeş ise, "Çocuğumuzun bebeğimizin yanındayız. Sağ salim şu anda odada. İnşallah bu durumları da atlatacak. Şu an durumu stabil. Babası oğlunu kurtardı. Ameliyat edilecekti, olmadı. Allah nasip etmedi demek ki, alacağı nefes buraya kadarmış. Allah rahmet eylesin ölen bütün vatandaşlarımıza. Türkiye'nin başı sağ olsun" diye konuştu. Babasının enkaz altında Miran'ı bir an olsun bırakmadığını kaydeden Tekeş, "29 saat çok ağır bir yükün altında, iki kolunun arasında kaldı. Babasının arkadaşı, Ramazan diye bir arkadaşımız Allah razı olsun, o da AFAD ekipleriyle beraber yardımcı oldu. Mehmet'i de çıkardılar. Ama ameliyat esnasında kalbi durdu. Diyecek bir sözümüz yok, acımız büyük. Allah herkesin yardımcısı olsun. TSK mensubu kendisi, korucu. Allah şehitlik mertebesine erdirsin inşallah. Acımız büyük" şeklinde sözlerini noktaladı.