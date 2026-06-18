Depremde 4 kişiye mezar olan binanın davasında karar!

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Sağlam Evler Sitesi'nin iki bloğu çöktü. Enkaz altında kalan Cemal ve Remziye Koç çifti ile Yakup ve Nil Küleç çifti hayatını kaybetti. Küleç çiftinin küçük kızları Zümra Umay Küleç ise yaralı olarak kurtarıldı. Facianın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Sağlam Evler Yapı Kooperatifi yöneticileri H.P., S.S. ve A.A. ile statik proje müellifi ve fenni mesuller S.D., S.B. ve M.Ş. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açıldı.

MAHKEMEDEN HAPİS VE BERAAT KARARI

Elbistan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kooperatif yöneticileri H.P. ve S.S., "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan önce 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların yargılama sürecindeki tutumlarını dikkate alarak cezaları 3 yıl 9 aya indirdi. Fenni mesul M.Ş. ile statik proje müellifi ve fenni mesul S.D. ise bilinçli taksir hükümleri uygulanarak 5'er yıl hapis cezasına mahkûm edildi. A.A. ve S.B. hakkında ise yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

"SAYGILI TUTUM" İNDİRİMİ

Karar gerekçesinde, bazı sanıkların yargılama sürecindeki saygılı tutumu, geçmişi ve kişiliklerinin lehlerine takdiri indirim nedeni olarak değerlendirildiği belirtildi. Mahkemenin bu gerekçeyle cezalarda indirime gitmesi dikkat çekti.

BAŞSAVCILIK KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın ardından istinaf başvurusunda bulundu. Başsavcılık dilekçesinde, beraat eden sanıkların da yapım ve iskan süreçlerinde sorumluluklarının bulunduğu, ayrıca tüm sanıklar hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiği savunuldu. Başsavcılık, kooperatif yöneticilerinin binanın dayanıklılığını etkileyecek ölçüde yeterli ve nitelikli malzeme kullanımını sağlamadığını, teknik sorumluların ise proje ve denetim süreçlerinde mevzuata aykırı hareket ettiğini öne sürerek yerel mahkeme kararının kaldırılmasını talep etti. Depremde aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği dosyada son sözü Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi söyleyecek.