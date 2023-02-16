Depremde ailesini ve sol kolunu kaybetmişti: Geriye bir tek o kaldı...

"SOL KOLUNDA DOLAŞIM BOZUKLUĞU TESPİT EDİLDİ"

Alperen'in tedavi sürecini yakından takip eden Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "Alperen, Bolulu olması sebebiyle yakınları tarafından orada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra özel araçla ilimize getirilen bir kardeşimiz. Yine Sayın Valimizin de talimatları ve süreci yakından takip etmesiyle birlikte İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanemizde kabul ettik. Kendi imkanlarıyla gelen, ailesiyle birlikte gelen kardeşimizin. Tabii acılı da bir durumları vardı. Hem annesini babası, hem kardeşini depremde kaybetmişti. Biz de burada hemen kontrollerimize, sağlık muayenemize başladık. İlk yapılan müdahaleler sonrasında sol kolda dolaşım bozukluğu tespit edildi. Ortopedi ekibimizde değerlendirdiler ve kardeşimizin sol kolunda dolaşım bozukluğu sebebiyle ampütasyonu yapılmış oldu, ampute edildi. Çok şükür, kısa bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra da şu an servise çıktı. Sağlık durumu Elhamdülillah gayet iyi. Doktorlarımız, hastane yönetimimiz, bizler ve tabii Sayın Valimiz de süreci yakından takip ediyoruz. İnşallah süreç olumlu ve iyi ilerliyor. En kısa sürede de sağlığına kavuşup taburcu etmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.