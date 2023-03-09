Depremde anne babasını kaybeden depremzede başhekim: “Ağlaya ağlaya çalıştım, çalışırız biz”



"Deprem olur almaz çocuklarımı aldım ve buraya geldim"

O gece hastanede yaşananları anlatan Başhekim Prof. Dr. Onur Koyuncu, "Ben depremden 1 saat sonrasından itibaren bu süreçte hep buradayım. Ben zaten Antakyalıyım, burada aktif görev alan doktorlardanım. Deprem olur almaz çocuklarımı aldım ve buraya geldim. Serüvenimiz o şekilde başladı. Maalesef çok sıkıntılı bir süreçti. Çok ciddi sayıda yaralıyla müdele ettik. Bildiğiniz gibi, bölgedeki diğer hastanelerin hemen hepsi zarar gördüğü için tek hastane olarak biz bu görevi verdik. İlk 72 saatte yaklaşık 2 bin 500 yaralıya hizmet verdik. Bunun dışında burada çok hızlı transferler gerçekleştirdik. Transferlerde UMKE ekipleri de sağ olsun, bizlere yardımcı oldu. Bu hakikaten çok zorlu bir süreçti" dedi.