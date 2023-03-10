Depremde evlerinin tamamı yıkılan mahallelinin Mehmetçikten isteği Türk bayrağı oldu

Mahalleye ulaştırılan Türk bayrakları, kurulan çadırlara asıldı.

Mahalle sakinlerinden 63 yaşındaki Eşref Çolak, AA muhabirine, mahalle sakinlerinin Dulkadiroğulları'ndan gelme bir boy olduğunu söyledi.

Çolak, mahallenin daha önce de çığ, deprem gibi doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Köyden Çanakkale Savaşı'na 90, Kafkas Cephesi'ne ise 80 genç gitmiş ve neredeyse hepsi şehit olmuş. Köyümüzde 1915'ten 1930 yılına kadar bebek sesi duyulmamış." dedi.

6 Şubat'ta da büyük bir afet yaşadıklarını hatırlatan Çolak, "Deprem başlayınca dışarıya çıktım. O sırada müthiş bir tipi ve yarım metreden fazla kar vardı. Bu sırada herkes birbirini uyardı, bunun devamı gelir diye tekrar evlere girmedik. Öğleyin ikinci deprem oldu. Bir baktım caminin minaresi bana doğru geliyor. Üzerime düşse kurtulmam mümkün değil. O anda hatırıma, depremde yapılması gerekenler geldi. Ellerimi başımın arasına aldım, o şekilde bekledim." ifadelerini kullandı.