Haberler Yaşam Haberleri Depremde hasar gören camiyi incelerken öldü!
Giriş Tarihi: 11.8.2025 15:14 Son Güncelleme: 11.8.2025 15:18

Depremde hasar gören camiyi incelerken öldü!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar gören Manisa’nın Gördes ilçesindeki Kobaklar Mahalle Camisinde inceleme yapmak isteyen Mevlüt Altungeyik (66) ve İbrahim Kara’nın (67) üzerine mihrabın taç kısmı düştü. Altungeyik yaşamını yitirirken, Kara ise yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Depremde hasar gören camiyi incelerken öldü!

Olay, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar gören Manisa'nın Gördes ilçesindeki Kobaklar Mahalle Camisinde dün meydana geldi. Yatsı namazının ardından mihrabın üzerindeki tuğlalardan yapılmış taç düştü. Camideki Mevlüt Altungeyik (66) ve İbrahim Kara (67) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Altungeyik müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İbrahim Kara'nın tedavisi sürüyor.

MANİSA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kobaklar Mahallesi Camisi'nde yatsı namazı sonrası, mihrabın üstündeki duvarda inceleme yapılırken Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara isimli vatandaşlarımız, üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralanmışlardır. Hastanede tedavisi devam etmekte olan Mevlüt Altungeyik maalesef bu sabah vefat etmiştir, kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Depremde hasar gören camiyi incelerken öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz