Depremde kaybolan kızı için şiir yazdı: Neredesin İrem? Çıkıp gelsene!

Asrın felaketinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eşini, 2'si kız üç çocuğunu, annesini ve kayınvalidesini kaybeden 48 yaşındaki Fatih Karaca, enkazdan çıkmayan en küçük kızı 13 yaşındaki İrem Karaca için depremden 15 ay sonra yazdığı ve sosyal medyada ilk kez paylaştığı "Neredesin İrem" başlığını attığı şiirini okuyanları gözyaşına boğdu. Acılı baba, "Bir umutla kızımın gelmesini bekliyorum. Acım çok büyük. Allah böyle bir acı kimseye yaşatmasın" dedi.

İŞ YERİNDEYDİ…

İslahiye İlçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mehmet Kaplan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Gözde Apartmanı'nın 2'nci katında oturan Karaca ailesinden anne Duygu (41), çocukları Sıla (20), Adile Nur (18), Mehmet (16), İrem (13) Karaca ile anneanne Adile Karaca (68) ile babaanne Havva Olamcam (67) enkazın altında kaldı. Deprem sırasında iş yerinde olan baba Fatih Karaca, sokağa girdiğinde ailesinin bulunduğu binanın yıkıldığını gördü. Arama kurtarma çalışmalarından sonra İrem hariç, evde bulunanların 6 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Aile cenazelerini gözyaşları içinde toprağa verdi.

BABA UMUTLANDI

Ailenin en küçüğü olan İrem, yıkılan apartmanın enkazının kaldırılmasına rağmen bulunmaması babaya umut oldu. Baba Fatih Karaca, ilçede İrem'i bulmak için aramadığı yer kalmadı ama bulamadı. Depremden sonra kızını görenler olduğunu anlatan Fatih Karaca, "Depremde evleri yıkılan ve Gençlik Stadı'nda çadırda kalan kızımın okul arkadaşı Damla, İrem ile voleybol oynadıklarını daha sonra gittiğini söyledi. Kızımı ararken Ankara'dan gelen iki gönüllü doktor bizi aradı küçük kız çocuğu gördüklerini söylediler. Kendilerine fotoğraf ve video attık. Bize yüzde yüz İrem olduğunu, ancak akli dengesinin yerinde olmadığını anlattılar" diye konuştu.

9 ŞUBAT DOĞUM GÜNÜYDÜ

Depremin yaşandığı gece evden 22.30'da çıktığını çıkarken İrem'in kendisine "Babacığım hayırlı işler, bol kazançlar. Seni seviyorum" diyerek uğurladığını ifade eden Fatih Karaca, "Ailemizin en küçüğüydü. Kendisine prensesim derdim. Enerji dolu ve resim yapmayı, voleybol oynamayı çok seviyordu. 9 Şubat doğum günüydü. Kızımdan bugüne kadar mutlu bir haber alamadım. Yavrum için şiir yazdım. Onu da sosyal medyada paylaştım. Bir umutla kızımın bana gelmesini bekliyorum. Acım çok büyük. Onlarsız yaşamın hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

YÜREK YAKAN O ŞİİR

NEREDESİN İREM?

Özledim yüzünü, uzun baçını

Neredesin yavrum, çıkıp gelsen?

Kaybettim depremde tüm ailemi

Neredesin? İrem! Çıkıp gelsene

Asrın felaketi deprem yıktı yuvamı

Kaybettim yavrumu, ciğer paremi

Gören der ki, sağdır gelecek geri

Neredesin? İrem! Çıkıp gelsene

Onbeş aydır gözlerim dereye döndü

Gözlerim yollarda, her yerde sordu

Benim gonca gülüm sararıp soldu

Neredesin? İrem! Çıkıp gelsene

Gidemez oldum virane yurda

Başım dönüyor ölüm yolunda

Yıkılmış binanın beton altında

Neredesin? İrem! Çıkıp gelsene