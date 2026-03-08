Depremde kayboldu 3 yıl sonra mezarı bulundu

Asrın deprem felaketinde tüm ailesini kaybeden Fatih Karaca, sadece 13 yaşındaki kızı İrem Karaca’nın ölümü sağ mı olduğunu bilemedi. Karaca, 3 yıl boyunca kızını bulmak için çalmadık kapı bırakmadı. Üç yıl kızını arayan depremzede babanın umudu, açılan 7 mezara yapılan DNA testiyle son buldu
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde çöken, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 6 katlı Gözde Apartmanı'nda yaşayan Karaca ailesi de enkaz altında kaldı. Enerji firmasında şef olarak çalışan 4 çocuk babası Fatih Karaca, gece vardiyasında olduğu için hayatta kaldı. Enkazdan eşi Duygu (41), çocukları Mehmet (16), Sıla (16), Adile Nur (17), annesi Adile Karaca (68) ve kayınvalidesi Havva Olamcam'ın (66) cansız bedenleri çıkarıldı. 13 yaşındaki kızı İrem Karaca'ya ise ulaşılamadı.
UMUDUNU KAYBETMEDİ
Tüm ailesini Adana'da toprağa veren Fatih Karaca, hiçbir iz bulamadığı kızını aramaya başladı. Kızının bir gün bulunabileceğine inanan baba, yaşadığı özlemi kaleme aldığı bir şiirle dile getirdi. "Neredesin İrem, çıkıp gelsene" sözleriyle başlayan şiir kısa sürede sosyal medyada yayılarak, felaketin en hüzünlü hikâyelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Çadırda kalan kızının okul arkadaşı, İrem ile voleybol oynadıklarını, daha sonra ayrıldıklarını anlattı. Ankara'dan gelen iki gönüllü doktor da küçük bir kız çocuğu gördüklerini söyledi. Doktorlar İrem'in fotoğraf ve videolarına bakıp, gördükleri kişinin yüzde yüz İrem olduğunu, ancak akli dengesinin yerinde olmadığını anlattı. Bu gelişmelerle daha da umutlanan Karaca, 3 yıl boyunca kızını bulmak için çalmadık kapı bırakmadı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Savcılığın cenazelerle ilgili dosyayı yeniden incelemeye almasıyla, kimliği tespit edilemeyen bir cenazenin DNA örnekleri, Fatih Karaca ile karşılaştırdı ancak eşleşmedi. Bunun üzerine savcılık, cenazenin defnedilmeden önce çekilmiş fotoğraflarından, 40-45 yaşlarında bir kadın olabileceğini değerlendirdi.
MEZARI BELİRLENDİ
Bu tespitle cenazenin İrem'e değil, annesi Duygu Karaca'ya ait olabileceği ihtimali gündeme gelince, ailenin mezarları açıldı. Yapılan DNA incelemesinde ise İslahiye'de kimliği belirsiz olarak defnedilen cenazenin anne Duygu Karaca'ya, Adana'da Duygu Karaca adıyla defnedilen cenazenin ise İrem Karaca'ya ait olduğu tespit edildi. Bu tespitle birlikte üç yıldır kayıp olduğu düşünülen İrem Karaca'nın mezarı da belirlenmiş oldu. 9 Şubat 2010 doğumlu olan İrem Karaca üç gün sonra 13'üncü yaş gününü kutlayacaktı.