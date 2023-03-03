Depremde koordinasyonu sağlamak için masanın altında göreve devam ettiler

AİLESİYLE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GELİP GÖREVİNE DEVAM ETTİ

Bilgi İşleme ve Muhabere Şube Müdürü Başkomiser Murat Susaman da, deprem sırasında evde olduğu, ardından ailesiyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek görevine devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Ailemle beraber depremin durduğu andan itibaren hazırlığımızı yaptık. Bu sırada ben telsizimi açtım. Görevdeki ekip arkadaşlarımız birçok yerde göçük olduğunu, vatandaşları sağ olarak çıkartmaya çalıştıklarını anons ediyorlardı. Ekipler panik halindeydi. Haber merkezinde bulunan arkadaşlarım da 'Emniyet Müdürlüğü binasında sarsıntıların hissedildiğini, tavandaki paneller üzerlerine çöktüğünü ve çıkıp, çıkmayacaklarını sordu. Ben de 'Kolonlarda ve kirişlerde çatlak var mı? Ona bakın. Ona göre bekleyin. Ben geliyorum.' dedim. Ailemle birlikte, iki çocuğumla birlikte emniyet binasına gittik. O sırada tüm polis memurları olarak, ailemizden, kendimizden vazgeçtik. Hayatımızdan vazgeçtik. Bu şekilde birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek yaptık. Bunu yapmasaydık hiçbir vatandaşımıza ulaşamazdık. Biz kaçmayı değil, burada beraberce birlikçe kudretli bir şekilde devam ettik. Evet emniyet binasında da çok sallantı oldu ama yine devam ettik. Burada muhabereyi, iletişimi, AFAD'la, sağlık ekipleriyle beraber koordineli bir şekilde yapmaya çalıştık'' dedi. Bilgi İşleme ve Muhabere Şube Müdürlüğü ise depremin ilk gününden sonra koordinasyonun aksamaması için Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek tesislerdeki tek katlı bir binada hizmetini sürdürmeye devam ediyor.