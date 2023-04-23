Depremde ölen Şeyma’nın yakınlarını arayıp, dolandırmak istediler

'TAKSİT DÖKÜMÜ BİLE HAZIRLAMIŞLAR'

Ceylan İyiol, depremde hayatını kaybeden kişilerin bilgilerinin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını belirterek, "Beni arayıp kendisini avukat olarak tanıtan kişi, kardeşimin borcu olduğunu, icra işleminin başlatılacağını söyledi. Ben de avukat olduğum için araştırdım. Ürünün satıldığı şirketin sahibini aradım. Böyle bir satış yapılmamış, şirketin sahibi günde en az 10 kişinin bu şekilde kendisini aradığını söyledi. Depremde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına ulaşıp, borcu olduğunu söylüyorlar. Telefonlara, borcu olduğuna dair 'mail order' belgesi de gönderiyorlar. Hatta taksit dökümü bile hazırlamışlar. Benim yaptığım araştırmada ürün alınmamış, bankaya bile gittim, alışveriş yapıldığına dair hesap hareketi bile yok. Bu dolandırıcılar, çok iyi hazırlanmışlar. Depremde ölenlerin bilgilerini internet sitelerinden buluyorlar. Nerede defnedildiklerini bile söylüyorlar. Depremde yakınına ulaşmak isteyen herkes kimlik bilgilerini, adreslerini, görevlerini sosyal medyadan paylaştı. İnsanların acılarından beslenmeye çalışan bu kişiler, vicdanları zedeliyor" dedi. Kendilerinin dolandırılmadığını ancak çok sayıda kişinin bu yöntem ile tuzağa düştüğünü öğrendiklerini belirten İyiol, "Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Bu tür dolandırıcılara kanmasınlar, iyice araştırsınlar. Doğrudan ödeme yapmasınlar, hesap hareketlerini kontrol etsinler" diye konuştu.