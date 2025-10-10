Depremde yıkılan binanın müteahhidi cezaevinde öldü

Depremin ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılınca 25 kişinin öldüğü Pamukkale Sitesiyle ilgilim 3 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, binanın taşıyıcı elemanlarından elektrik tesisat boruları geçirildiği, statik projede yazan temel derinliklerine uyulmadığı, temel işçiliğinin kötü olduğu, beton sınıfının ve bazı donatıların yönetmeliklerdeki standartları sağlamadığı yer almıştı.

Müteahhit Atilla Gökçek, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaevinde cezasını çeken Atilla Gökçek cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gökçek'in ölümü haberi ailesine ulaştırıldı.