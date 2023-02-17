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Giriş Tarihi: 18.2.2023

Depremden kurtuldu Muş’ta doğum yaptı

MURAT YILDIRIM
Depremden kurtuldu Muş’ta doğum yaptı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde depreme yakalanan 37 yaşındaki hamile Semra Toptaş, Muş'ta özel bir hastanede sezaryen ile doğum yaparak 'Asya' ismini verdiği bebeğini kucağına aldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Muş'a gelen depremzede Semra Toktaş, özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptı. Eşi Akif, Elif ve Yusuf isimli 2 çocuğuyla Muş'a gelen Semra Toptaş, kontrollerinin ardından doğumuna 3 hafta kala sezaryen ile doğum yaptı. Asya ismi verilen bebeğin 4.5 kilo olduğu öğrenildi. Toptaş depremde yaşadıklarını anlattı: "Deprem anından eşim ve çocuklarımla hemen dışarıya kaçtık. Evimiz ağır hasar aldı. 4 gün boyunca arabada kaldık. Daha sonra Muş'a geldik. Burada rahatsızlanarak özel bir hastaneye geldim ve hemen acil sezaryenle bebeği aldılar. Çok şükür bebeğim sağlıklı doğdu. Diğer çocuklarım, ailem hepimiz iyiyiz çok şükür. Burada her şeyimizle ilgileniyorlar. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

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Depremden kurtuldu Muş’ta doğum yaptı
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