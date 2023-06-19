Depreme dayanıklı lego evler

Bir Türk firmasının uzun süren Ar-Ge faaliyetleri sonucu kompozit malzeme ile yaptığı lego evler deprem korkusuna çare olacak. Normal tuğladan 40 kat daha güçlü ve 9 kat daha hafif malzemeden üretilen kompozit tuğla ile, tek katlı bir ev 1 haftada, 3 katlı 400 metrekarelik bir bina ise 4 haftada tamamlanabiliyor. Lego gibi birbirine geçen ve aralarında beton veya harç konulmadan yapılan binalardan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3 örnek inşa ediliyor. Fay hattına uzak bölgede 6 adet 3+1 daireden oluşan 3 katlı bir bina, 130 metrekarelik köy evi ile 4 derslikli anaokulunun inşaatı devam ediyor. Evler 9 büyüklüğündeki depreme ve saatte 300 kilometre hızındaki kasırgalara bile dayanıklı.