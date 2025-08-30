Depreme hazırlıkta en önemli unsur: Amatör telsizcilik

Vatandaşların afetlere karşı bireysel olarak yapabileceği en büyük hazırlıklardan biri ise amatör telsizcilik. Anadolu Kesintisiz İletişim Radyo Amatörleri Derneği (AKRAD) Başkanı Zafer Eroğlu, 12 yaş üstü her vatandaşın edinebileceği amatör telsizcilik kabiliyeti ile ilgili SABAH'a konuştu. Deprem, sel, orman yangını gibi birçok afette kesintisiz iletişimin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, "6 Şubat Depremi'nde üye ve gönüllülerimiz deprem bölgesinde farklı illerde hem haberleşme hem diğer alanlarda kurumlara ve vatandaşlarımıza destek vermişlerdir. İstanbul'da Çamlıca Kulesi, Büyükada ve Kartepe olmak üzere 3, Kuzey Anadolu Fay hattının Marmara kısmında ise toplam 6 adet telsiz rölesi tesis ettik. İstanbul'da 250'ye yakın amatör telsizci gönüllümüzle hazır bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Deprem ülkesi Türkiye'de acil durum ve doğal afetlere hazırlıklı olan vatandaşlarımızın sayısı ne yazık ki bir hayli az. Buna karşılık, dünyada oldukça yaygın bir hobi olan amatör telsizcilik, Türkiye'de sayılı kişi tarafından biliniyor. Anadolu Kesintisiz İletişim Radyo Amatörleri Derneği (AKRAD) Başkanı Zafer Eroğlu, SABAH'a amatör telsizcilik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

DÜNYA GENELİNDE YAYGIN OLARAK KULLANILIYOR

Telsizin kablosuz olarak çalışmasının, açık alanda toplulukları sevk ve idare etme bakımından hayat kurtarabilen bir cihaz olduğuna değinen Eroğlu, "Genellikle toplumda telsizi resmî kurumların kullandığı düşünülmektedir ancak dünya genelinde amatör telsizcilerin kendilerine ayrılan bantlarda ve frekanslarda iletişim kurmalarına izin verilmektedir. Amatör telsizcilik hobisi dünya genelinde popüler bir hobi olarak görülmektedir." ifadelerini kullandı.

NASIL AMATÖR TELSİZCİ OLUNUR?

Eroğlu, "Nasıl amatör telsizci olunur?" sorusunu ise şöyle cevapladı: "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınava girip amatör telsizci belgenizi ve çağrı işaretinizi alarak radyo amatörlüğüne ilk adımı atabilirsiniz. Bu sınavlara girebilmeniz için ülkemizdeki yaş sınırı 12'dir. Belge sınıfınıza göre farklı bantlarda amatör telsizcilere tahsis edilen frekansları kullanmaya başlayabilirsiniz. Ehliyet almak sadece işin resmi boyutunu tamamlamak oluyor. Gerçek manada amatör telsizci olmak için bu alanda her gün yeni şeyler öğrenerek ve deneyimleyerek kendinizi geliştirmeniz gerekiyor."

GSM HATLARI ÇÖKTÜĞÜNDE İLETİŞİMİ TELSİZ SAĞLIYOR

Eroğlu, herkesin cebinde akıllı telefonların olduğu bir dönemde telsizin neden bu kadar önemli olduğunu merak edenler için ise şunları söyledi: "Ülkemizde yaşanan deprem, sel, orman yangını gibi birçok afette kesintisiz iletişimin ne kadar önemli olduğuna hepimiz şahit olduk. Deprem sonrasında insanlar yakınlarına ulaşmak için doğal olarak cep telefonları ile iletişime geçmek istiyor. Ancak GSM altyapısı bu yükü kaldıramadığı için çöküyor. Hatta ülke genelinde birkaç gün GSM iletişiminin sağlanamadığına da şahit olduk. Vatandaşlarımız bu durumlarda 2-3 km menzilli halkın kullanımına açık PMR telsizler kullanabilirler. Amatör telsizciler ise uygun telsizlerle binlerce km uzaklarla dahi iletişim kurma imkânına sahiptirler."

6 ŞUBAT'TA SAHAYA ÇIKIP HABERLEŞMEYİ SAĞLADIK

17 Ağustos 1999 depreminde iletişim zafiyeti yaşandığını ancak sonrasında kurumların haberleşme alanında ciddi yatırımlar yaptığını kaydeden Eroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Amatör telsizciler afet sonrasında AFAD'ın kurduğu kriz merkezlerinde ihtiyaç halinde haberleşmeye destek olabilmektedir. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde üye ve gönüllülerimiz deprem bölgesinde farklı illerde hem haberleşme hem diğer alanlarda kurumlara ve vatandaşlarımıza destek vermişlerdir. Sadece telsizle iletişim alanında değil, uydu sistemlerinin kullanıldığı yeni teknolojiler konusunda da kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz."

İSTANBUL'DA 3 RÖLEMİZ BULUNUYOR

Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Deprem, orman yangını ve diğer doğal afetler gibi acil durum haberleşmesinde, başta İstanbul (Çamlıca Kule, Büyükada, Kartepe) olmak üzere Kuzey Anadolu Fay hattının Marmara kısmında 6 adet telsiz rölesi tesis ettik. Bölgede bulunan diğer illerde de çok sayıda amatör telsizci gönüllümüz bulunuyor. İstanbul'da 250'ye yakın gönüllümüzle hazır bulunuyoruz."