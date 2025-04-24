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Giriş Tarihi: 24.4.2025 17:55

Depremi unuttular: Kavgaya tutuştular!

İstanbul'da Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem 13 saniye sürdü. Deprem çevre illerden de hissedilirken, bazı vatandaşlar evlerine girmek istemedi ve geceyi parklarda çadır kurarak geçirdi. Öte yandan Başakşehir’de bir halı sahada aileler dinlenirken, bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Erkeklerin kavgasına kadınlar da karışınca ortalık karıştı. Halı sahanın kameraları ise o anları anbean kaydetti.

DHA
Depremi unuttular: Kavgaya tutuştular!

Çarşamba günü saat 12.49'da Silivri merkezli meydana gelen deprem sonrası bazı aileler geceyi Başakşehir'de bulunan Şahintepe kapalı spor parkındaki futbol sahasında geçirdi. Ailelerin halı sahada dinlendiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Erkekler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya kadınlar da dahil olunca ortalık karıştı. Çocuklar kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kavga sırasında öfkelenen aileler tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Halı sahanın çeşitli noktalarında dakikalarca süren kavga sırasında kimi çocuklar kaçtı kimi çocuklar ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga ve futbol sahasının karıştığı anlar futbol sahasının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Depremi unuttular: Kavgaya tutuştular!
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