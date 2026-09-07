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Giriş Tarihi: 7.09.2026 23:05

Depremi yaşayan Adıyaman’daki 5 bin birinci sınıf öğrencisine kırtasiye desteği

Depremin izlerini taşıyan Adıyaman’da eğitim ve Öğretim öncesinde Adıyamanlılar Vakfı, “İlk Adım, İlk Umut” projesi kapsamında kentte ilkokula başlayan 5 bin öğrenciye kırtasiye seti ulaştırdı. Projeyle iki yılda destek verilen öğrenci sayısı 9 bine ulaştı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Depremi yaşayan Adıyaman’daki 5 bin birinci sınıf öğrencisine kırtasiye desteği
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Adıyamanlılar Vakfı Kadın ve Aile Komisyonu tarafından çocukların eğitim hayatına ihtiyaçları karşılanmış şekilde başlamalarına katkı sunmak amacıyla yürütülen "İlk Adım, İlk Umut" projesi ikinci yılında devam ediyor. Proje kapsamında hazırlanan 5 bin kırtasiye setinin dağıtımı, TOKİ Akşemsettin İlkokulunda düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Hasan Hüseyin Göksu, vakfın mütevelli heyeti üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

VALİ KÜÇÜK, "ÇOCUKLARIN EĞİTİM YOLCULUĞUNDA YANLARINDA OLMAK ÖNEMLİ

Vali Küçük, programda öğrencilerle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Eğitimin toplumun ortak sorumluluk alanlarından biri olduğunu belirten Küçük, çocukların okul hayatına hazırlanmasına ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteklerin önem taşıdığını ifade ederek, projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

GÖKSU, "İKİ YILDA 9 BİN ÇOCUĞUMUZA ULAŞTIK"

Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Hasan Hüseyin Göksu da geçen yıl 4 bin öğrenciyle başlattıkları projeyi bu yıl 5 bin öğrenciye ulaştırdıklarını söyledi.Göksu, "İki yılda toplam 9 bin çocuğumuza destek sağlamış olduk. Çocuklarımızın eğitim hayatına başladıkları bu önemli dönemde ihtiyaç duydukları desteği yanlarında hissetmelerini önemsiyoruz. Bir çocuğun eğitimine katkı sunmanın, onun geleceğine ve şehrimizin yarınlarına yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz." dedi.

Vakfın Kadın ve Aile Komisyonu Başkanı Av. Kübra Nur Özkartal ise her çocuğun eğitim hayatına mümkün olduğunca eşit imkanlarla başlamasını önemsediklerini belirterek, "Çocuklarımız ailelerimizin en kıymetli emaneti. Onların okul hayatına güzel bir başlangıç yapmasına katkı sunmak, aynı zamanda ailelerinin yanında olmak demek." ifadelerini kullandı. Geçen yıl 4 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlayan vakıf, bu yılki dağıtımla "İlk Adım, İlk Umut" projesi kapsamında ulaştığı birinci sınıf öğrencisi sayısını 9 bine çıkardı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADIYAMAN

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