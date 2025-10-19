Depremle yok olan Aydınlar Köyü yeniden kuruldu! “Üzerinde bir kat daha olsaydı bu evler villa olurdu”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ aracılığıyla yapılan konutların hak sahiplerine teslimi sürüyor. Depremde yıkıma uğrayan Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Köyü, inşa edilen modern köy evleriyle yeniden kuruldu. Yapılan 117 depreme dayanıklı köy evi, hak sahiplerine teslim edildi. Yeni evleriyle güvenli bir yaşama kavuşan köylüler, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"EVLER O KADAR GÜZEL Kİ! UYKU DÜZENİMİZ BİLE DEĞİŞTİ"

Emekli korucu Muharrem Arslan (57), "Eski evimiz kerpiçti ve tamamen kullanılamaz hâle geldi. Cumhurbaşkanımız o günlerde 'vatandaşlarımız daha güvenli evlerde oturmalı. O yüzden kerpiç evlerin tamamen ortadan kalkması gerekiyor' demişti. Devlet yeni evlerimizi çok sağlam yaptı.Bir evde 18 ton demir kullanıldığını bizzat gördüm. Evler o kadar güzel ki uyku düzenimiz bile değişti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

"ARTIK DEPREMDEN KORKUMUZ YOK"

Emekli Mustafa Karayiğit (70), "Evlerimiz mükemmel. Artık depremden korkumuz yok. Çünkü yapılırken biz inşaat çalışmalarını izledik. Ustaya, 'ne kadar demir kullanıyorsunuz' diye sordum. Bana 'buraya attığımız demirle dışarıda 3 daire yaparım' dedi. Böyle sağlam iş yapıldı. Biz de yapı denetim ekibi gibi canımız sıkıldıkça gelip inşaat çalışmalarını izledik. Allah devlete zeval vermesin."

"İKİ KATLI OLSA VİLLA OLURDU"

Doktora öğrencisi Cemile Şahin (38), "6 Şubat depreminde Malatya merkezdeydim. Köyde de kerpiç evimiz vardı. Ağır hasar gördü. Onun hak sahipliğinden ev sahibi olduk. Evlerde eleştirilecek bir nokta yok. Yapımı, dizaynı, kullanılan malzemeleri ve kalitesi çok güzel. Bu yeni evlerle yeni bir köy konsepti oluştu. Daha modern oldu. Yaşam kalitesi arttı. Temizliğinden çevre düzenlemesine kadar daha güzel bir yaşam alanı ortaya çıktı. Bu evler iki katlı olsaydı, adı villa olurdu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz."

"KALE GİBİ EVLER, İÇİMİZ RAHAT"

Ev kadını Sevda Timur (42), "Evimiz kerpiçti. Depremde tamamen yıkıldı. Devletimiz sağ olsun, sözünü tuttu ve bizlere çok güzel bir ev yaptı. Eskiden en ufak bir sarsıntıda irkilirdik. Ancak şimdi içimiz rahat. Çünkü kale gibi evlerimiz var artık."

"EVLERİMİZ SARAY GİBİ"

Çiftçi Şahabettin Tursun (75), "Depremde Doğanşehir'de kalıyordum. Orada evim yıkıldı ve eşim enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Aydınlar Köyü'nde babamdan kalan evime müracaat ettim ve evimiz yapıldı. Evlerimiz saray gibi evler. Biz 5 kişilik bir aileydik; bırakın 5 kişiyi, 10 kişi de olsak bu evlere rahatlıkla sığarız. Gayet kullanışlı ve köy hayatına uygun evler dizayn edilip yapıldı. Daha ne isteyebiliriz ki?" dedi.

KOMŞULUK KÜLTÜRÜ KORUNDU

Seyis Ercan Keleş (50), "Depreme yakalandığımız köydeki evimiz yıkıldı. Devletimizden Allah razı olsun, hızlı bir şekilde evlerimizi yaptı. 2 aydır yeni evimizde oturuyoruz. Çok konforlu. Aynı zamanda komşuluk kültürü de korundu. Yine aynı komşularım var."

YENİ KÖY KONSEPTİ İLE MODERN YAŞAM ALANI

TOKİ'nin iki etap hâlinde inşa ettiği 117 konut, yalnızca sağlamlığıyla değil; aynı zamanda mantolaması ve iç tasarımıyla da köylülerin beğenisini kazandı. Yeni konutlarla birlikte köyde daha temiz, düzenli ve modern bir yaşam alanı ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapılan konutların teslimi Malatya genelinde devam ediyor.