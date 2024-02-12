Depremzede 106 yaşındaki Hamit dede: Güçlü devlet böyle olur

Kahramanmaraş merkezli ikiz depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu illerden Malatya'da depreme evinde yakalanan Hamit Çiftçi, 106 yıllık ömründe birçok depremi yaşadığını söyledi. Bugüne kadar böyle bir deprem görmediğini belirten Hamit Çiftçi, 6 Şubat'ta yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

EVİM 3 KEZ GELDİ GİTTİ, BİRAN ÖLDÜĞÜMÜ SANDIM

Malatya Battalgazi ilçesindeki Acıbadem Konteyner kentte oğlu ile birlikte kalan Hamit Çiftçi, 6 Şubat gecesi büyük bir sarsıntıyla uyandıklarını ve ardından kâbusu yaşadıklarını söyledi. Daha önce birçok deprem gördüğünü belirten Hamit Çiftçi; " Depremde ev üzerime yıkılacak sandım. Ev üç sallandı. Hatta bir ara öldüğümü bile zannettim. Ama neyse ki yiyecek ekmeğimiz içecek suyumuz varmış. Bu depremde birçok canımız gitti. Allah kimseye kaza bela vermesin" dedi.

"GÜÇLÜ DEVLET BÖYLE OLUR"

Depremin ardından evinin ağır hasar aldığını ve oturulamaz hale geldiğini belirten Hamit Çiftçi, "Depremin üzerinden 1 yıl geçti. Allah bir daha kimseye böyle bir felaket yaşatmasın. O günler çok zordu. Ama sağ olsun devletimiz yardımımıza Hızır gibi yetişti. Hızla çadır ve konteyner kentler kuruldu. Bana ve oğluma da konteyner verildi. Şimdi burada yaşıyoruz. Eğer devletimiz güçlü olmasaydı, bu kadar konteyner, bu kadar afet evi nasıl yapılırdı?" diye konuştu.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Depremin ardından Malatya'ya binlerce konteyner getirildiğini belirten Hamit Çiftçi, "Çok şükür devletimiz bizi aç açıkta bırakmadı. Burada elektrik, su, internet ve ısınma ücretsiz veriliyor. İnanın burası kendi evimden daha konforlu. Allah bunları bize sağlayanlardan razı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, depremin hemen ardından afet konutları sözü verdi. Kendisi sözünün eriymiş. Sözünü tutu ve 1 yılda her yerden deprem konutları yükselmeye başladı. Allah devletimizden razı olsun. İşleri güçleri rast gelsin. Devletimize zeval vermesin" dedi.