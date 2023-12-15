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Giriş Tarihi: 16.12.2023

Depremzede 2 genç kaza kurbanı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Depremzede 2 genç kaza kurbanı
Antalya'da 4 Aralık'ta Serik-Karadayı yolunda Reşit Altunçay idaresindeki motosiklet ile aynı istikamette seyir halindeki motosiklet çarpıştı. Reşit Altunçay'ın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak refüje çarptı. Reşit Altunçay (19) ile arkasındaki Bahadır Demirdelen savrularak karşı şeride düştü. Bu sırada karşı yönden gelen kamyon, Reşit Altunçay'ın üzerinden geçti. Altunçay olay yerinde hayatını kaybetti. Reşit Altunçay, memleketi Hatay'da toprağa verildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahadır Demirdelen de 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. İki gencin de depremzede olduğu, yaşanan felaketin ardından Serik ilçesine aileleriyle birlikte geldikleri öğrenildi.

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Depremzede 2 genç kaza kurbanı
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