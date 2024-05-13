Depremzede Aylin Türkiye’yi ağlattı: Hayali 1 milyon kazanıp diz protezi almaktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde enkaz altından kalarak sol bacağını kaybeden Aylin Karakuş (29), yürek burkan hikayesiyle, ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na damga vurdu. SABAH'a konuşan Karakuş, "Hedefim 1 milyon TL kazanmaktı. Çünkü fiyatı 30 bin Euro olan mikro işlemcili diz eklemi protezi almaktı. Maalesef 50 bin TL kazanabildim. Sağlık olsun" dedi.Ailesiyle Hatay'da yaşayan Aylin Karakuş, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketi öncesinde üniversite eğitimi için bulunduğu Ankara'dan ailesinin yanına gitti. Oturdukları Gökkuşağı Apartmanı'nın yıkılması sonucu enkaz altında kalan Karakuş, yaklaşık 15 saat sonra babası Saim ile birlikte enkazdan yaralı kurtarıldı. Karakuş'un annesi Hasibe ve kardeşi Oğuzhan Karakuş hayatını kaybederken, diğer kardeşleri Ayşegül, Eren ve Ahmet ise farklı illerde üniversite eğitimi gördüğü için kurtuldu.Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Aylin Karakuş'un sol bacağı diz üstünden ampute edildi. Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karakuş, geçen yıl önce protez uygulamasıyla yeniden ayağa kalktı. Fizik tedavi sürecini de bitiren Karakuş, Gazi Üniversitesi'ndeki doktora eğitimine geri döndü. Karakuş'un mücadelelerle dolu hikayesi, önceki gün katıldığı Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda tüm Türkiye'yi ağlattı. Programda Karakuş deprem sonrası yaşadıklarını anlatınca duygusal anlar yaşandı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu da gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmayı 50 bin lira ödülle tamamlayan Karakuş, yarışmaya üniversitede tanıştığı ve "Onunla birlikte bütün zorlukları yendim" dediği arkadaşı Şükran Geçgel'in teşvikiyle katıldığını anlattı.Yarışmada hedefinin 1 milyon TL kazanmak olduğunu ancak başaramadığını ifade eden Karakuş, "Protezimle ilgili sorun yaşıyorum. Güzel kullanıyorum ama daha da güzel kullanmak istiyorum. Mikro işlemcili diz eklemi protezi almak için bu yarışmaya girdim. O protezin fiyatı da 30 bin Euro. Yaklaşık 1 milyon TL. Maalesef 50 bin TL kazandım. Sağlık olsun. Engelliler Haftası'ndayız. Bir farkındalık oluşturmasını istiyorum. Şu an Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde doktora öğrencisiyim. Deprem sonrası Ankara'ya döndüğümde okula ilk geldiğimde bacağım yoktu. Büyük acı yaşadım. Şimdi ise bacağım var. Hayat bize ne gösterir bilmiyoruz. Ben ağlamak istemiyorum, hep gülmek istiyorum. Önce akademisyen daha sonra engelli rektör olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Aylin Karakuş, "Yarışmada 6 Şubat depremleri sonrasında yaşadıklarımı anlatmaya başlamamla birlikte duygusal anlar yaşandı. Orada bütün duygularımı ifade etmeye çalıştım. Hayallerimden bahsettim. Gözyaşlarıma hakim olamadım. Kenan Bey de dayanamadı. Kenan Bey'i öyle görünce çok üzüldüm. Bana sarılıp teselli etmesi ise gerçekten tarif edilemez bir duyguydu" diye konuştu.