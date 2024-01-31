Depremzede çocuklar futbolla moral buldu

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, ve Şanlıurfa illerinden toplamda 120 genç sporcunun katılımıyla gerçekleşen ve üç gün süren etkinliğin ödül töreni Panorama 25 Aralık Müzesi'nde gerçekleşti. Törene TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, TÜFAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve eski milli futbolcularda katıldı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de, ödül törenine videolu mesajı gönderdi. Demirel, mesajda organizasyonun deprem bölgesi için önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'nın organize ettiği etkinlikte, şenliğe katılan genç sporcuların tamamı ödüllendirildi. Katılan bütün sporculara katılım belgelerinin yanı sıra spor malzemeleri hediye edildi. Depremzede çocuklara yönelik düzenlenen futbol şenliğinde çocukların motivasyonunu artırılması, sosyal ilişkilerini güçlendirilmesi ve geleceğe daha olumlu bir açısıyla bakmaları amaçlandı.

Gaziantep'in yıllardan beri eğitim, spor şehri de olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, "Çok güzel bir tablo. Başkan Fatma Şahin, en önemli özneye çocuklarımızı koydu. Futbol çocuklarımıza sadece spor gelişi değil, futbol çocuklarımıza güzel ahlak, disiplin, yükümlülüğü de yükleme eğitimi de vermektedir" dedi.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ise, futbolda altyapıların önemi kapsamında profesyonel kulüplerde bir uyanışın yaşandığını, bu konuda çok daha yüksek başarıların gelebileceğini vurguladı. Çetin, "Özellikle çocuklarımız için buradayız. Futbol, çocuklarla daha güzel. TFF olarak UEFA ile yaptığımız çalışmalar tamamen çocuk futboluna yönelik. Ülke sathında, futbola ve çocuklara önem verme adına Futbol Gelişim Direktörlüğü çok önemli çalışmalar yapıyor, stratejik hedefler belirliyor. Burada da çok ciddi destek alıyoruz. Gaziantep'in potansiyelinin farkındayız" şeklinde konuştu.

TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber de, genç sporculara teşekkür ederek, "Acılarımızı kalbimize gömeceğiz, oradan ders alarak daha mükemmel işler yapacağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu organizasyona katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.