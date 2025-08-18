Depremzede çocuklara kuaför sürprizi

Hatay'daki konteyner kent çarşı esnafı, dükkânlarını bu kez yetim-öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklar için açtı. Konteyner kentte kalan 50 çocuk, kuaföre giderek ücretsiz tıraş olmanın mutluluğunu yaşadı. 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük bir yıkıma neden olmuştu. En büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ı devlet ve halk el ele vererek büyük bir dayanışma örneği ile yeniden ayağa kaldırdı. Depremden önce özellikle yetim ve öksüz çocuklar için çalışmalar yapan ve tamamen gönüllülerden oluşan "İyilikte Buluşanlar" ekibi bu çalışmalarını depremden sonra da tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Hatay konteyner kent çarşı esnafı, yapılan organizasyon kapsamında konteyner kentte kalan erkek-kız 50 çocuğu gönüllü olarak tıraş etti.

'UMUT OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

"İyilikte Buluşanlar" ekibinden Gülseren Aykanat, depremzede çocukların umuda ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Esnafımız yetimin, öksüzün ve muhtacın duası için dükkânlarını açtılar. Alın teri döktüler, hesaba kitaba oturmadılar sadece güldürdüler, gönül aldılar. Kuaförlerimiz çocuklarımızın saçlarını kesip bakımlarını yaptılar. Çocuklarımızı prens ve prenseslere dönüştürdüler. Çocuklarımızın yüzlerinde güzel bir tebessüm olduk" dedi.