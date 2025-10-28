Depremzede çocuklara moral desteği: Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu Kahramanmaraş’ta

Bu anlamlı buluşma, Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı" kapsamında desteklenen ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yetim ve/veya öksüz kalan 14–24 yaş aralığındaki gençlerin yaşamlarını yeniden inşa etmelerine katkı sunmak amacıyla yürütülen "Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu Projesi; gençlerin psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerini hedeflemektedir.

Bu kapsamda geliştirilen "Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu Etkinliği", gençlerin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, toplumun afet sonrası dayanışma bilincini pekiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program kapsamında, 100 yetim gencimize bisiklet hediye edilecek ve coşkulu bir mini bisiklet maratonu ve kortej gerçekleştirilecektir. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu ile Bakanlık ve il protokolü programa ve bisiklet maratonuna katılacaktır.

Maraton, gençlerin özgüven kazanmasını, topluma katılımlarının artmasını ve umut dolu bir geleceğe pedal çevirmelerini sembolize etmektedir.

Etkinlikte, kamu temsilcileri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, sponsor kurumlar ve medya mensupları bir araya gelerek Kahramanmaraş'ın yeniden doğuşuna tanıklık edeceklerdir.

Tarih: 30 Ekim 2025, Perşembe

Saat: 10.00 – 12.00

Yer: Kahramanmaraş – [Çocuk Yuvası Kavşağı]